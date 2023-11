L’importanza strategica del Mediterraneo per la Cina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per la, impegnata a contendere agli Stati Uniti la leadership globale, il controllo dei mari è un tassello cruciale che la porta a considerare ilun teatro dove affermare con determinazione i propri interessi nazionali. L’iniziativa Obor (One Belt, One Road), la Nuova Via della Seta, annunciata dal presidente cinese Xi nel 2013, ha la sua dorsale marittima nella Maritime Silk Road destinata nel XXI secolo a connettere in maniera permanente lacon Asia, Africa ed Europa. Un progetto grazie al quale Pechino firma accordi con quasi ottanta nazioni che sommano un Pil di sessantacinque trilioni di dollari, impegnandosi nella costruzione di almeno quarantadue porti in trentaquattro Paesi diversi destinati a operare solo ed esclusivamente tramite aziende cinesi. È questo scenario che spiega perché il ...