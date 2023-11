Lidia Ravera sdogana l’Age Pride | “Ciascuno ha la vecchiaia che si merita”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si chiama “Age” e fa riferimento non certo a una sconfitta, quanto all’orgoglio d’essere entrati nel cosiddetto “terzo tempo” della vita. D’essere diventati, insomma, vecchi. Oppure, citando, di star vivendo una sorta di “deliziosa decrepitezza”, qui e ora a celebrare la conquista più importante: libertà. D’essere e di stare nel mondo.apre il festival Pari e Dispari È quasi un invito alla rivoluzione quello avanzato da, giornalista e scrittrice che già nel 1976 aveva lasciato il segno con quello che poi sarebbe diventato un longseller, “Porci con le ali“, ospite in apertura della seconda edizione del festival Pari e Dispari dedicato ai temi della questione di genere e della parità, giovedì 16 novembre alle 18 alla libreria Lo Spazio di Pistoia (via Curtatone e Montanara ...

Quelle che non amano essere definite Boomers perché sull'Enciclopedia Treccani la parola ha un significato vagamente dispregiativo, un sinonimo di 'vecchia' o, come dice, 'scaduta'. ...

È con Ravera uscita quest’anno per Einaudi con Age pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età, "manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane", che parliamo di vecchiaia. Cresce la ...Padrone del proprio corpo, le Boomers possono vivere in libertà una sessualità matura, consapevoli dei propri desideri. La menopausa Non è più un tabù ...