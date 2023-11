Libro di Vannacci | Poggio tuona contro il centrosinistra | “Tentativo di censura”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Fiumicino ,15 novembre 2023 – “Hanno distribuito libri porno nelle scuole dell’infanzia. Ci siamo dovuti sorbire lezioni di educazione civica da Vladimir Luxuria, con tutto il rispetto per la persona. ‘Pesantezze’ di ogni sorta su ciò che è politicamente corretto. Hanno persino colorato le strisce pedonali per celebrare l’utero in affitto e l’hanno fatto passare come un gesto dal grande valore civile. E poi proprio loro manifestanola presentazione di un, quello del Generale, che evidentemente ha il demerito ai loro occhi di aver servito il proprio Paese invece di organizzare feste vestito di paillettes e piume“. A dirlo in un comunicato è la consigliera comunale Federica, con riferimento alla presentazione de “Il mondo al contrario” di Roberto, che si è svolta ...