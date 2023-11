L’ex bianconero Dani Alves rischia grosso | fino a 10 anni di carcere

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La situazione non si sblocca, il calciatore continua ad avere problemi con la giustizia e la sentenzadi essere pesantissima perbandiera del Barcellonaè stato un grandissimo calciatore a livello internazionale. Esploso calcisticamente nel Sevilla, l’esterno ha poi fatto il grande salto con il Barcellona di Pep Guardiola, diventando uno degli idoli della tifoseria, vincendo ogni competizione giocata con il club catalano. Anche la parentesi in Italia per il calciatore è ben ricordata, quella alla Juventus di Massimiliano Allegri per poi passare al PSG per chiudere la sua carriera europea prima di ritornare in patria. Il calciatore da un anno a questa parte però fa scalpore ma non per le sue attività calcistiche. Infatti il verdeoro è stato arrestato lo scorso 20 gennaio per una presunta violenza ...