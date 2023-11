L’ex agente di Insigne rompe il silenzio | “Lorenzo non tornerà al Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 novembre 2023)diha scelto Radio Kiss Kissper rivelare dettagli esclusivi sulla situazione del calciatore. Antonio Ottaiano,di, ha rilasciato dichiarazioni alquanto incisive durante una diretta radiofonica con Radio Kiss Kiss, soffermandosi in primis sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del. Ottaiano ha sottolineato l’importanza dello studio svolto da Mazzarri sulla squadra, definendolo un elemento chiave. Ha previsto un Mazzarri determinato, voglioso e in grado di stimolare i giocatori, caratteristiche fondamentali per risvegliare unche sembra spento, con calciatori che mostrano segni di depressione. “Mazzarri è stato chiaro nel dichiarare lo studio che ha ...