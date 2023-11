L’Europa compensi il ritardo tecnologico con nuove strade più sostenibili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) di Giorgio Boratto L’Unione Europea avrebbe ancora molto da dire ma purtroppo, di fronte agli Usa e alla Cina nonché alla Russia, si trova carente. Anche di fronte al vituperato neoliberismo,non può opporre una romantica economia socialdemocratica rivolta al passato. Si sa che il capitalismo è nato in Europa ma l’egemonia del mercato e il carattere neoliberista diventa sintesi con le grandi aziende e multinazionali negli Usa e insieme alla Cina ora si contende la supremazia mondiale. Commercio e tecnologia sono le sfide con cui si gioca lo scontro geopolitico tra queste due Nazioni mondiali. In questo campoè attualmente fuori. Come vediamo tecnologia e mercato mettono in crisi una economia di Stato che non diventa innovativa. In questo campo stiamo assistendo al conseguente comportamento nel corso della guerra russo-ucraina. Non si ...