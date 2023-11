L' esercito israeliano ha preso il controllo dell' ospedale al-Shifa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele Israele ha dichiarato che rifornerà di carburante i camion'Onu che trasportano aiuti umanitari a Gaza L'ha detto che oggi riforniranno di carburante alcuni camion'Onu che trasportano aiuti a Gaza e che non erano riusciti a lasciare la Striscia martedì mattina perché a secco. Il Coordinamentoe attività governative nei Territori - l'unità del ministeroresponsabile per gli affari civili palestinesi - ha affermato che verranno riforniti al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, su richiesta'amministrazione statunitense e che tutto "è stato fatto in coordinamento con le autorità di ...