L' esercito israeliano ha il controllo del Nord di Gaza

Leggi anche Blitzad al - Shifa, trovate armi ma non ostaggi Erdogan: 'Israele è uno stato terrorista'. L'di Tel Aviv: 'E' solo l'inizio'. Gli Usa: No a combattimenti nel ...

L’esercito israeliano è dentro l’ospedale al Shifa di Gaza Il Post

Perché l'esercito israeliano sta conducendo un'operazione speciale contro Hamas all'ospedale al-Shifa Il Foglio

Due giorni dopo la sua cattura da parte della Brigata Golani, l’esercito israeliano ha fatto saltare in aria l’edificio sede del ...con l'intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani", le parole del portavoce dell'Esercito di Israele, Daniel Hagari, in un video postato sui social. / X ...