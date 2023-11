Leo Gassmann in concerto | le date di “Dammi un bacio tour”

Leggi su lopinionista

Manca poco alle tre specialidi Leopreviste per fine novembre. In queste occasioni l'artista romano porterà dal vivo i brani del ultimo disco "La Strada Per Agartha" oltre ad alcune sorprese. I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali: quelli per la data al Monk di Roma e per la data al Mosso di Milano su DICE.fm, mentre quelli per lo show all'Auditorium Novecento di Napoli su www.etes.it.UN: 22 novembre 2023 Roma @ Monk 23 novembre 2023 Napoli @ Auditorium Novecento 28 novembre 2023 Milano @ Mosso Biglietti disponibili sui circuiti ufficiali. Per info: https://bit.ly/un