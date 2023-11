(Di mercoledì 15 novembre 2023) Vorrei festeggiare l’inizio ufficiale di BookCity – la grande manifestazione editoriale diffusa su tutta Milano – raccontandovi unache sembra quasi una parabola sulla lettura. Nel lontano occidente, in California, alcune persone si sono riunite con regolarità, a partire dal 1995, in un gruppo di lettura sul romanzo che tutti reputano il più difficile mai scritto: “” di Joyce. Hanno finito l’altro giorno. Se uno considera che ilconsta di 628 pagine da trentasei righe l’una, significa aver letto all’incirca ventidue pagine e mezza all’anno (che è comunque ben al di sopra del ritmo di lettura della popolazione italiana), poco più di quindici righe a settimana, insomma un paio di righe al giorno. Se invece uno considera che Joyce ha impiegato diciassettea scrivere ...

Leggere Finnegans Wake in 28 anni. La curiosa storia del club del libro californiano Il Foglio

Gerry Fialka ha iniziato l'incontro di ottobre del suo club del libro chiedendo ai 15 partecipanti di fare un respiro profondo tutti insieme per prendere coscienza di quello che stava per succedere.