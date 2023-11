L’editoriale contro lo sciopero fa arrabbiare i giornalisti Rai Scoppia la rivolta contro Annalisa Chirico e Marcello Foa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il comitato di redazione del Giornale Radio Rai e l’esecutivo Usigrai «condannano e prendono le distanze da quanto accaduto stamattina a Ping Pong», programma condotto da. Per il cdr e i sindacalisti «il ruolo di chi fa giornalismo per il servizio pubblico dovrebbe essere sempre e comunque improntato alla massima imparzialità, nel rispetto delle opinioni di tutti. La Rai è appunto la casa di tutti e tutti devono sentirsi rappresentati. Invece – continuano -, ancora una volta, professionisti esterni, contrattualizzati con l’avvio del nuovo palinsesto di Radio1, non rispettano le più basilari regole di imparzialità, rivendicando il diritto a schierarsi con propri editoriali di parte, l’ultimo sullodel 17, che minano la terzietà del Servizio Pubblico». A finire nel mirino deiè ...