Lecce-Milan | Piccoli | “Il gol lo racconterò | esperienza bellissima”

... Stewart ha conquistato Nardò Sport [ 15/11/2023 ]oggi alle 15.00 su TeleRama Sport Ricerca per: Home Attualità A: "La funzione dell'arbitro tra rispetto delle regole e nuove ...

La moviola di Lecce-Milan: direzione disastrosa, compromessa alla fine Corriere dello Sport

LECCE - «Il Lecce quest’anno è in grado di fare grandi cose, cose incredibili. Peccato per quel gol annullato per un errore arbitrale contro il Milan». Antonio Bartolomucci, giornalista, leccese doc, ...Il telecronista Riccardo Trevisani critica il modo di fare mercato del Milan e soprattutto il prezzo che è servito per comprare il nigeriano. Riccardo Trevisani a Cronache Di Spogliatoio ha puntato il ...