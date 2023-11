Le toghe confessano | “Non applicheremo” il patto con l’Albania

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Magistratura Democratica si sta preparando a una possibile battaglia legale contro l’accordo sui migranti firmato da Giorgia Meloni e dal primo ministro albanese Edi Rama. I magistrati sono pronti ad esprimere il loro dissenso, come accaduto in passato con il decreto Cutro, mettendosi di traverso sull’applicazione del protocollo. Questo potrebbe portare a una serie di ricorsi legali che potrebbero minare l’intero accordo. Vari giudici, tra cui Silvia Albano, membro dell’Anm e di Magistratura Democratica (Md), hanno già manifestato la loro opposizione all’accordo tra Roma e Tirana, considerandolo “giuridicamente inattuabile”, illegittimo, e in contrasto con la legislazione nazionale e internazionale. Questo clima di tensione e stato recentemente ulteriormente enfatizzato da un incontro a Napoli della corrente di sinistra della magistratura, come documentato da Quarta Repubblica (guarda ...