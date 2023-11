Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta tra Veneto e Friuli | il mistero delle segnalazioni della Fiat Grande Punto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ledisi concentrano nell’areaRiviera del Brenta. L’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato ieri l’argine del fiume tra i paesi di Strà, Vigonovo e Fossò. Anche il letto del fiume è stato perlustrato. I genitori dei due ragazzi hanno fatto un appello. Mentre lanera ditargata FA 015 YE è ancora in movimento. Il Gazzettino scrive che ieri mattina sarebbe passata per Pordenone. Quindi lepotrebbero approdare inVenezia. E ilchiazze di sangue trovate in via V Strada a Fossò nella zona industriale potrebbe essere ...