“Le ragazze non piangono” e “Lestate di Virna” segnano la sesta giornata del Terni Film Festival Cresce l’attesa per l’arrivo di Kasia Smutniak

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ele, una ragazza di 19 anni originaria del nord Italia stabilitasi con la madre in Basilicata, scappa con il vecchio camper del padre poco prima dell’esame di maturità per salvarlo dalla rottamazione. Ma nel camper trova Mia, una ragazza rumena di 21 anni che vi si era rifugiata la notte prima. La fuga delle duesi trasforma in un intenso percorso di conoscenza e formazione che le cambierà profondamente. Questa è la storia raccontata da Lenondi Andrea Zuliani, presentato aldal regista, la produttrice e autrice Francesca Scanu e il cast giovedì 16 novembre alle 21.40, al termine di un’intensaal cinema Politeama che inizierà – come di consueto – alle 9 con i cineforum per gli studenti per proseguire alle 16.00 ...