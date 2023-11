Le prime parole di Mazzarri da nuovo allenatore del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Che sensazioni provo in questo momento? Sono stanco, sono giorni che non dormo. Tutto bello come al solito qui. Ora mi recherò a Castel Volturno? Certo! Ma basta così, non mi fate dire altro”. Queste ledi Walterdadel. Il tecnico, raggiunto dai microfoni di Calcio24.it all’esterno dell’Hotel Serapide di Pozzuoli con Nicolò Frustalupi, si è intrattenuto con i tifosi presenti concedendo autografi e selfie.ha lasciato l’albergo per dirigersi al Trading Center di Castel Volturno per dirigere il primo allenamento con la squadra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.