Le meraviglie del mare all’Acquario di Genova 10 ragioni + 1 per una gita invernale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lo spettacolo della natura alla portata delle famiglie. Questo è, dal 1992, anno della sua apertura, l’Acquario di. Una struttura espositiva da record, che in 27.000 metri quadrati ospita circa 10.000 animali e 200 specie vegetali che, in 30 anni, è stata visitata da qualcosa come 33 milioni di persone. Un luogo speciale, dove i bambini (e non meno gli adulti) possono restare a bocca aperta davanti alledel mondo sottomarino. E al contempo anche capire il valore della biodiversità acquatica, scoprendo i fattori che la minacciano e le azioni che, invece, possono contribuire alla sua salvaguardia. Ecco allora 10 buoneper segnare una visita all’Acquario sul calendario delle famiglie tra le gite da fare questo inverno. ...