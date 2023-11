Le ha spaccato la testa | Aurora trovata morta in culla a 45 giorni di vita | l' orrore a Caserta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Duplice frattura ossea con conseguente emorragia fatale, ma anche ecchimosi, escoriazioni e anche ustioni, poi la morte per l'insufficienza cardio-respiratoria. Ècosì, neonata di appena 45nelladalla madre lo scorso 2 settembre nella sua casa di Santa Maria a Vico, in provincia di. Ma non si è trattato di una tragica fatalità. La donna, Anna Gammella di 19 anni, insieme al suo compagno Emanuele Savino di 26 anni, è accusata di concorso in omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia. Sarebbe stato il padre a ucciderecon un violento colpo allaprocurandole un trauma gravissimo. Racconta il Mattino che al momento vi è un'ordinanza di arresto nei loro ...