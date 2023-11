Lazio | ripresa a Formello | assenti Vecino e Zaccagni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo due giorni di pausa, lasi è ritrovata aper iniziare a preparare il prossimo impegno contro la Salernitana. Una seduta caratterizzata da una prima parte di lavoro atletico e poi proseguita con una serie di partitelle a campo ridotto. Rimangono sotto osservazione, già assente nel derby e che punta a tornare dopo la pausa, e, infortunatosi proprio nella stracittadina a causa di un problema muscolare al gluteo. Proprio il rientro dell’uruguaiano, vista l’assenza per squalifica di Luis Alberto, sarebbe fondamentale per la trasferta all’Arechi. Niente più emergenza in difesa, invece, con Casale ormai recuperato dalla lesione all’adduttore e Marusic che è rimasto a lavorare aper recuperare la migliore condizione. SportFace.