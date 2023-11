Lazio | Guendouzi sempre più leader della squadra

(Di mercoledì 15 novembre 2023), Mateosta diventandopiù importante sia in campo che fuori: i tifosi lo hanno eletto tra gli MVP del derby Come riportato dal Corriere dello Sport, Mateosta diventando piano pianoe colonna del centrocampodi Sarri. Dopo un impiego graduale e alcune settimane di rodaggio, il tecnico ha definitivamente sganciato l’ex Marsiglia dalla trasferta contro il Milan. I tifosi lo hanno già eletto a beniamino e indicato come MVP del derby nel quale è stato il secondo, dietro a Luis Alberto, per chilometri percorsi (11.321 contro 11.545). Il prossimo obiettivo è sbloccarsi finalmente sotto porta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

