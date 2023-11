Lazio | ecco il piano per Savinho

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nel mirino dellac’è Sávio Moreira de Oliveira, meglio conosciuto come, 19enne ala brasiliana. Nell’estate...

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , lalo sta considerando per la prossima estate verso l'addio con Pedro e il rebus sul rinnovo di Zaccagni (in scadenza di contratto nel 2025).

FORMELLO - Lazio, ecco la ripresa: Sarri studia la settimana di lavoro La Lazio Siamo Noi

Lazio, ecco la situazione degli infortunati Zaccagni, Marusic e Vecino Solo la Lazio

Quasi quattro anni già vissuti da primo allenatore con tante soddisfazioni, in precedenza anche una esperienza da vice che gli aveva fatto assaporare i colori azzurri. Napoli e Walter ...Arianna Caruso ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso della trasmissione Dazn Talks. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: Ci racconti cosa c'era nel tuo 50º goal