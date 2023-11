Lazio | ancora ombre sul futuro di Immobile | ma l'addio a gennaio è difficile

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ciroè apparso molto più sereno nelle ultime uscite stagionali. Ritrovata la via del gol e la continuità in campo,...

Commenta per primo Ciro Immobile è apparso molto più sereno nelle ultime uscite stagionali. Ritrovata la via del gol e la continuità in campo, le prestazioni del capitano dellasono andate in crescendo. Sarri insiste sulla necessità di farlo tornare a brillare come aveva abituato in passato continuando a concedergli spazio nelle sue rotazioni. La strada sembra quella ...

Ciro Immobile è apparso molto più sereno nelle ultime uscite stagionali. Ritrovata la via del gol e la continuità in campo, le prestazioni del capitano della Lazio sono andate in crescendo. Sarri insi ...