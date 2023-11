Lavori notturni alla nuova rotonda di via Carnovali | venerdì cambia la viabilità

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. Continuano spediti iper la realizzazione delladi via, all’incrocio con via Autostrada: il cantiere ha superato finora il test del traffico, senza che, anche durante le lavorazioni più impattanti, si generassero particolari disagidell’area, e si avvicinasua conclusione. Ci vorrà ancora qualche settimana, infatti, prima che ivolgano a conclusione, ma molto è già stato fatto. È stata ri-sagomata la strada in corrispondenza del vecchio Punto Blu, di quest’ultimo è stato realizzato il nuovo ingresso lungo via, la rotatoria prende via via maggiore forma. Ora è necessario un intervento sui sottoservizi per realizzare gli impianti del ricircolo d’acqua – che non ...