L' autostrada che nessuno vuole ma che la politica vuol fare a qualsiasi costo Anche economico

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 'I cittadini non dovrebbero temere i loro governanti, sono i governanti che dovrebbero temere i cittadini', ha affermato una volta Alan Moore, celebre fumettista inglese. Cosa che non sembra però ...

...alla guida di associazioni (come nel caso di Slow Food i cui rappresentanti hanno parlato senza mezzi termini di una 'ferita mortale') hanno attaccato quei '15 chilometri dia pedaggio...

Auto contromano, paura in autostrada GenovaToday

Tor Vergata, ecco la nuova viabilità che collegherà le Vele con il ... RomaToday

La vicinanza alla rete autostradale, la presenza di imprese di alto valore come ... subito dalla Runner di Fagnano Olona lo scorso 27 settembre. La banda di ladri che ha agito potrebbe essere la ...VENEZIA - Sulla tratta autostradale tra Venezia e Padova, gestita da Concessioni Autostradali Venete, opererà il primo veicolo elettrico in Italia allestito per la Polizia Stradale.