Lautaro Martinez o Alvarez? Scaloni e il rebus da risolvere davanti

(Di mercoledì 15 novembre 2023)o Julian? Lioneldevesecondo TyC Sports ilal più presto in vista del match tra Argentina e Uruguay al Monumental. BALLOTTAGGIO – L’Argentina è prima nel girone del Sud America per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Quattro vittorie in quattro partite nonostante l’assenza delle settimane precedenti di Lionel Messi, sostituito dalla coppia Julian. Il numero 10 questa volta è stato convocato, l’attaccante dell’Inter sarà perciò ancora in ballottaggio con quello del Manchester City. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà la partita con l’Uruguay al Monumental, Lionelha due dubbi: uno riguarda ovviamente...

Calciomercato Inter, Cuadrado preoccupa: Marotta corre ai ripariL'assist anel poker rifilato alla Fiorentina a settembre, poi l'oblio per Cuadrado che non riesce a mettersi alle ...

Argentina, ballottaggio tra Lautaro e Alvarez. Con l’Uruguay solo uno dei due titolare fcinter1908

Zanetti incorona Lautaro Martinez: "Mi rivedo in lui, farà una grande carriera" - Sportmediaset Sport Mediaset

Zanetti parlando delle ambizioni da scudetto che nutrono sia Inter che Juventus, ha poi evidenziato come nel campionato ci siano altre formazioni pronte a battersi per la vittoria del tricolore e che ...Il match valido alle qualificazioni mondiali tra Argentina e Uruguay, in programma venerdì 17 novembre, potrebbe non vedere in campo il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Il ct dell’Albiceleste, ...