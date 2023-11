Latins | convegno del Consultorio familiare diocesano su “adulti ed emergenza educativa”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Latina, 15 novembre 2023 – Il“Crescere Insieme”, in occasione dei 20 anni della sua costituzione, ha organizzato unper il prossimo 17 novembre, alle ore 15.45, presso la Curia Vescovile di Latina (ingresso da piazza Paolo VI). Il tema trattato sarà “Adulto: dove sei?e senso del limite”. L’evento è destinato in modo particolare ad insegnanti, educatori, genitori e tutti coloro che svolgono una funzione. Relatrice sarà la professoressa Livia Cadei, presidente nazionale della Confederazione italiana Consultori di Ispirazione Cristiana e Docente di Pedagogia generale e sociale all’Università Cattolica Sacro Cuore. I partecipanti saranno divisi in gruppi per partecipare ai laboratori, la cui ...