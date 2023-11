Latina Sequestro per 5mln di euro all’ex-presidente “Latina Calcio” ed ex-deputato Fratelli d’Italia Maietta

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– L’exdeled exdi, di cui è stato a lungo tesoriere nazionale, Pasquale, di 52 anni, è il destinatario di undi beni che, per un valore di cinque milioni di, è stato emesso dalla sezione “Misure di Prevenzione” del Tribunale di Roma. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Altri guai per Pasquale Maietta, ex deputato di Fratelli D'Italia ed ex presidente delCalcio. La Guardia di Finanza ha eseguito undi oltre 5 milioni di euro al professionista e ad altre persone. La misura è stata disposta dal tribunale " sezione specializzata misure ...

Sequestro milionario per Maietta: è socialmente pericoloso latinaoggi.eu

Latina, frode nel commercio del pellet, sequestro da 700mila euro Lunanotizie

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...LATINA - Militari del Comando Provinciale GDF di Latina e di Roma stanno eseguendo il provvedimento del Tribunale - Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, emesso ...