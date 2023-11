Latina Controlli nelle mense delle scuole | le dichiarazioni dell’assessore Tesone

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 15 novembre 2023)– “Dal punto di vista della qualità del cibo non è stata riscontrata alcuna irregolarità”. Queste le parole di Francesca, assessore all’Istruzione del Comune di, in seguito aieffettuati dal nucleo antisofisticazione e sanità dei Carabinieridella provincia di. “Su undici irregolarità riscontrate in provincia di L'articolo Temporeale Quotidiano.