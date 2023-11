L’assistente Alassio | «Grazie al Var non subiamo più la conseguenza di un errore grave»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Stefano, assistente arbitrale in Serie A, ha parlato del Var a margine dell’evento Orientamenti 2023. Le dichiarazioni Stefano, assistente arbitrale in Serie A, ha parlato del Var a margine dell’evento Orientamenti 2023. Le dichiarazioni. PAROLE – «Quando sei in terna, sei ben consapevole del tuo ruolo e quanto puoi essere utile per l’obiettivo finale. Con Massa ci conosciamo da così tanto tempo che con una smorfia del viso capiamo quanto si sia pronti per quella determinata partita. L’introduzione del VAR, per quanto riguarda la ‘giustizia’ del calcio è fondamentale. Possiamo discutere su un’interpretazione, ma non ci sono più situazioni tali da compromettere l’esito di una partita o di un campionato.al VAR nonpiù ladi un...