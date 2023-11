“Lasciate subito le case” Eruzione imminente del vulcano | evacuata tutta la zona | voragini nelle strade

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Non dormiamo da venerdì, siamo stanchissimi: ci guardiamo tra colleghi, con gli occhi arrossati e le facce stravolte, costringendoci a vicenda ad andare a casa per riposare qualche ora. Ma poi il telefono non si spegne mai, il quadro cambia di continuo, e la testa va sempre là, per tentare di comprendere quello che sta succedendo ed elaborare scenari su quello che potrà accadere”. C’è tanta paura per l’dele a parlare della pericolosa situazione ci ha pensato Sara Barsotti. Al quotidiano La Stampa, la coordinatrice della task force per la pericolosità vulcanica della centrale operativa ha spiegato la situazione che tutti vivono da settimane. Da giorni si vive nel timore che ilpossa eruttare portando morte e distruzione e per questo motivo le autorità hanno deciso di far evacuare ...