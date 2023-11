L’arancione | il verde acqua e… Gucci | i portafortuna di Jannik Sinner

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Che serata quella del 14 novembre 2023 a Torino: proprio in Italia,è riuscito nell’impresa di battere per la prima volta nella sua carriera Novak Djokovic. Sotto la Mole, alle Nitto ATP Finals, si sfidano gli otto tennisti più forti: questo è il più importante torneo dopo i quattro del Grande Slam. C’era grande attesa per il match tra l’altoatesino 22enne e il serbo 36enne.ha avuto la meglio, entrando ufficialmente nell’Olimpo dei più grandi. Vedere lo sportivo giocare è un piacere per gli occhi: performance a parte, anche i fashionisti hanno però pane per i loro denti.conquista la moda L’abbraccio tra Djokovic edopo il matchSono immagini memorabili quelle della sfida torinese trae Novak Djokovic. Tre ore e nove ...