L’anomalia presidenziale italiana

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’Italia da almeno trent’anni reclama un cambiamento, ma da tre decenni invece di favorire la trasformazione del sistema politico, i presidenti della Repubblica l’hanno ostacolata, impedendo qualsiasi riforma che togliesse loro un po’ di potere Sono particolarmente affezionato ai nostri presidenti della Repubblica. Infatti, nel corso degli ultimi 30 anni ho dedicato loro un’infinità di articoli, ricambiato con un paio di denunce per vilipendio, reato punito con una pena da uno a cinque anni (tranquilli, in un caso sono stato assolto e nel secondo archiviato), e con un licenziamento. Ovviamente non ho mai avuto nulla di personale contro Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Semplicemente ritengo che invece di difendere la Costituzione abbiano difeso le prerogative di un vecchio regime che fa acqua da tutte le parti. L’Italia da almeno ...