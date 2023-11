Lang Lang | nel nuovo album un tributo a Saint-Saëns

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) MILANO – Brani celebri, rarità e due capolavori dicostituiscono la splendida selezione di opere francesi dell’ultimo disco di. “”, che verrà pubblicato da Deutsche Grammophon in 2 CD, 2 LP e in digitale l’1 marzo 2024, vede la superstar cinese unire le forze con la moglie, la pianista L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Tornano i Simply Red: il 26 maggio esce “Time” Fiorella Mannoia e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di un disco ‘The Best’, il simbolo di Tina Turner James Blunt torna con “Who We Used To Be” Alicia Keys: in arrivo la nuova ...