Landini sullo sciopero | “Valutiamo se portare avanti quello dei trasporti”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Guarderemo questa mattina il testo della precettazione. Abbiamo convocato per oggi alle 15.30 una conferenza stampa con la Uil e discuteremo su cosa fare. Perche ci riguarda è confermato loper tutti i settori, ma per quanto riguarda il settore deivedremo cosa fare senza mettere in difficoltà i lavoratori, perché con la prescrizione del governo le misure riguardano anche i lavoratori, non solo i sindacati”. Così il leader della Cgil, Maurizio, intervenendo ad Agorà su Rai Tre spiega che l’agitazione diè messa in dubbio dalla precettazione voluta da Salvini. Il problema, in sostanza, è che anche i lavoratori rischierebbero una multa. “Viene messo in discussione il diritto soggettivo, sancito dalla Costituzione, della singola persona di poter scioperare. ...