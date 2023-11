L' Altra Via | la storia di calcio e amicizia al cinema dal 16 novembre

precisazione, molto incisiva, fatta nella citata norma è quella che, stante la ... dell'equo compenso previsto dal dm 140/2102 (peraltro indi modificazione). A riguardo si raccomanda ai ...

“L’Altra Via” girato e ambientato a Catanzaro, venerdì la proiezione al Comunale CatanzaroInforma

L'Altra Via: clip in esclusiva dell'opera prima di Saverio Cappiello Movieplayer

L'Altra Via, una storia di amicizia tra un calciatore e un suo "piccolo" ammiratore sarà presto al cinema, ne parleremo oggi in live sul canale Twitch di Movieplayer.it alle ore 18:00.Calciomercato Roma, annuncio e via libera per Tiago Pinto: la scelta è stata fatta, ecco gli ultimi aggiornamenti. Come si è spesso evidenziato, tante questioni e aspetti andranno monitorate in quel d ...