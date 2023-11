L’alluvione non fermerà la cementificazione di Livorno | il caso del Cubone parla chiaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) di Roberta Diciotti – Comitato NoAll’indomani del disastro che nei primi giorni di novembre ha colpito anche, con gravi allagamenti, evacuazioni e strade a lungo interrotte, il sindaco Luca Salvetti è uscito con due affermazioni meritevoli di un commento. La prima è che da adesso “bisogna cambiare modo di pensare”, sottintendendo che gli effetti del cambiamento climatico sono ormai inarrestabili e sta a noi abituarci. La seconda è che il nuovo Piano Operativo, in fase di approvazione, non comporterà alcuna nuova. Riguardo alla prima affermazione si fa senza dubbio appello all’abusato feticcio della “resilienza”, concetto preso a prestito dalla fisica e definito come l’”energia assorbita da un corpo in conseguenza delle deformazioni elastiche”. Solo che i corpi in questione sono ...