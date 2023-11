L’allarme di Dati Atlante Infanzia | si abbassa l’età in cui si usa un cellulare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiL’Italia sconta ancora ritardi e carenze sulla strada per la transizione digitale, collocandosi al 18esimo posto tra i 27 stati membri dell’Ue rispetto alla digitalizzazione dell’economia e della società. Per quanto riguarda la connettività, le famiglie con accesso alla banda ultra larga a fine 2022 erano il 52% (dato significativamente aumentato rispetto al 2016, quando erano appena l’8%), con la provincia di Milano in vetta alla classifica (86,6%) e Isernia in fondo (32,4%). Questi alcuni deidella XIV edizione dell’dell’a rischio in Italia, dal titolo “Tempi digitali”, diffusi oggi da Save the Children. Nonostante le raccomandazioni dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) – accolte anche in Italia dalla Società Italiana di Pediatria (Sip) – di non utilizzare dispositivi ...