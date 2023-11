Lafram Ucoii scrive a Pier Silvio Berlusconi | Deriva islamofoba nelle trasmissioni Mediaset

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia: “Ci sono alcuni programmi che, sfruttando la guerra in Medio Oriente, sono orientati a dare dell’Islam e dei musulmani una percezione distorta e negativa”

Una sola voce per Gianluca Mastrovito, coordinatore nazionale delle Politiche dell'Immigrazione di ACLI e Yassine, Presidente nazionale delle Comunità islamiche in Italia ", in visita ...

Lafram (Ucoii) scrive a Pier Silvio Berlusconi: "Deriva islamofoba ... La Repubblica

L’imam di Bologna: «La causa palestinese, una ferita aperta» Avvenire

Il presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia: “Ci sono alcuni programmi che, sfruttando la guerra in Medio Oriente, sono orientati a dare ...La denuncia delle organizzazioni internazionali di medici: "Struttura sotto assedio, pazienti non possono uscire". L'appello a Meloni: "Porti i piccoli prematuri via da li" ...