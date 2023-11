La tv in casa è sempre più smart | televisori tradizionali addio

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - In Italia nel 2023 prosegue il trend di crescita degli schermi presenti all'interno delle abitazioni: tra tvtv,phone, personal computer e tablet ce ne sono il 2,2% in più del 2022 raggiungendo quota 122 milioni, per un media di circa cinque schermi per famiglia e oltre due schermi per individuo. Aumentano soprattutto gli schermi connessi a Internet che sono passati dai 74 milioni del 2017 a oltre 97 milioni nel 2023, registrando un incremento del 31,7% nei sette anni considerati. È quanto emerge dal sesto Rapporto Auditel-Censis denominato quest'anno 'La nuova Italia televisiva. Sorpasso delletv sui. Gli schermi connessi sono 97 milioni. Aumenta la fruizione in streaming dei network nazionali'. A crescere sono soprattutto ...