La strategia politica davvero resiliente di Mette Frederiksen

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La donna forte di Copenhagen sembra arrivare da un altro pianeta rispetto a Jacinda Ardern, Nicola Sturgeon o Elly Schlein. Eppure è l’unica di sinistra a essere stata riconfermata dagli elettori e c’è chi la vedrebbe bene alla guida della Nato. In un periodo in cui la sinistra di tutto il pianeta è impelagata in un confronto quasi esistenziale con gli arci-conservatori ed è spesso costretta a scegliere fra il radicalismo e l’irrilevanza, mancano figure di riferimento. Ci sarebbe Keir Starmer, che però sarà chiamato alla prova del fuoco fra circa un anno, o Pedro Sanchez, ora indaffarato con il pallottoliere per contare i seggi che gli mancano per assicurarsi un nuovo mandato alla Moncloa. È passato un anno da quando le telecamere delle tv danesi in una diretta thrilling durata più del previsto, avevano indugiato sui volti increduli dei militanti al quartier generale Socialdemocratico. ...