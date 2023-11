La Stornara del silenzio

Leggi su fattidipaese

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Interrompo per un giorno i miei articoli sulla “politica stornarese” per chiarire una cosa importante per il sottoscritto. Appena iniziai a scrivere per FATTIDIPAESE e per NOTIZIE NAZIONALI, mi chiesi come potessi far sentire la mia voce, soprattutto il modo in cui farla percepire. Scelsi di creare una rubrica editoriale dal titolo “Senza peli sulla lingua”. Con questa rubrica, mi sono sempre affacciato a un mondo che nessuno sembra voler commentare, come ad esempio la politica locale, la mafia foggiana e altri temi di grande attualità. Tante volte, la mia rubrica è stata oggetto di critiche, molte volte di spedizioni punitive, ma ho sempre posto al primo posto la mia libertà di pensiero, espressione e parola. Forse, molte persone dovrebbero rileggersi la Costituzione italiana prima di andare a battere il petto in chiesa o cantare l’inno nazionale, solo per il gusto di farsi ...