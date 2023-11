La sostenibilità è cura e considerazione della complessità | decisamente una cosa da donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Lanon è unada maschi. Leggevo stamattina il Net Zero Readiness Report 2023 di KPMG, basato su dialoghi con esperti nazionali di cambiamenti climatici in 24 mercati e 6 settori economici, che ha analizzato le misure adottate da ciascuno per ridurre le emissioni di gas serra e la loro prontezza nel raggiungere lo zero netto entro il 2050. Nonostante il notevole potenziamentoproduzione di energia a basse emissioni di carbonio e delle tecnologie industriali, persistono rilevanti impedimenti all’ambizione globale di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e di contenere l’aumentotemperatura a 1,5°C. Le sfide principali che ostacolano il progresso sono sempre le solite e comprendono l’incremento dei livelli di debito pubblico, i costi relativamente elevati delle tecnologie ...