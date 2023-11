La relazione è finita | come funziona la regola dei 21 giorni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Quando unafinisce si deve affrontare un percorso interiore moto difficile e doloroso, perché un amore arrivato al capolinea è proprioun lutto e va elaborato e vissuto. Ci sono strategie, però, che possono aiutare a vivere meglio questo periodo o, quanto meno, ad aiutare nel processo. Una di queste è ladei 21, ovvero il tempo durante il quale è previsto che non si abbia nessun contatto con l’ex. Difficile, soprattutto se ci sentiva e vedeva con frequenza, ma, a quanto pare, un metodo efficace per comprendersi meglio e per affrontare la separazione nel modo migliore per entrambi. O per valutare un ritorno assieme.il no – contact per 21Prendere le distanze dalle esperienze, dalle proprie emozioni e dalle persone ...