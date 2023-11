La presidente dell’Assemblea capitolina Celli | “Un buon lavoro ai nuovi 259 netturbini di Ama | giovani e motivati”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) “Oggi, in Campidoglio, insieme al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessora Sabrina Alfonsi, abbiamo dato il benvenuto ai259di Ama. E’ una bella notizia per Roma. Sono tuttissimi, tra di loro molte ragazze, sonoed orgogliosi di mettersi al servizio della nostra città. Potenziano l’organico dell’azienda e permetteranno di rafforzare e migliorare il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti anche in vista di un grande evento come il Giubileo. E’ un segnale particolarmente positivo, perché insieme ad Ama guardiamo al futuro a partire dalle politiche del personale e all’ingresso didipendenti”. Così in una nota lacapitolina Svetlana Celli (nella foto). Max L'articolo proviene da Italia Sera.