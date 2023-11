La paura di essere ebreo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo la strage di Hamas, in Italia - e in Europa - si moltiplicano gli episodi di violento antisemitismo: piazze infiammate di odio contro Israele, oltraggio ai simboli della Shoah, minacce e aggressioni, stelle di David disegnate sulle case come ai tempi del nazismo. A soffiare sul fuoco è spesso l’ultrasinistra. La peste è tornata. Come i lanzichenecchi manzoniani, gli untori seminano odio. In mezzo ai cortei, per le strade, nelle scuole, dentro le università. Urlano slogan contro Israele, impauriscono gli studenti ebrei, scarabocchiano stelle di David. Era antisemitismo strisciante. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, è diventato manifesto. La Commissione Ue denuncia: «Il numero degli episodi in Europa ha raggiunto livelli altissimi, ricordando alcuni dei periodi più bui della storia». Rabbiose proteste di piazza, odio di ultrasinistra, svalvolati che evocano complotti ...