La norma Ue penalizza l’industria del riciclo La lettera degli imprenditori a Meloni

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’ultima, in ordine di tempo, è stata inviata, ai primi di novembre, alla presidente del Consiglio Giorgiadai presidenti di Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato, Fededistribuzione, Confagricoltura. Unacon la quale si sollecita l’urgenza di una presa di posizione forte su una questione di vitale importanza per una fetta importante di un comparto industriale che rappresenta il 30% del prodotto interno lordo. Il contenuto della missiva riguarda il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in corso di approvazione a Bruxelles. Il prossimo 22 novembre, infatti, è calendarizzato per il voto in Plenaria al Parlamento e la presidenza spagnola sta accelerando per farlo approvare definitivamente entro dicembre. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo tornare allo scorso novembre quando la ...