La Miwa ritorna al Palatedeschi per riscattare la sconfitta di Lucera

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la brusca caduta di domenica scorsa a, la Cestistica Benevento si prepara al match contro la New Basket Mola, unica squadra ancora a secco di vittorie. Sebbene sulla carta la sfida possa sembrare facile, come ben si sa la B Interregionale non permette momenti di relax, per cui sarà importante per coach Parrillo e i suoi ragazzi mantenere alta la concentrazione, sia in settimana che durante la partita. Domenica scorsa, infatti, i primi due quarti erano stati interpretati bene dai sanniti, per poi crollare nel terzo quarto e perdere punti preziosi in ottica terzo posto, che però rimane sempre ad una vittoria di distanza. Come già detto, Mola viene da un periodo alquanto difficile, non essendo ancora riuscita a trovare la prima vittoria stagionale. La scorsa giornata, però, la formazione pugliese ci era andata molto vicino nel derby ...