La mia stella nera al ristorante Atelier Moessmer di Brunico

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo le tre stelle rosse e laverde assegnate dalla Guida Michelin, al nuovoNorbert Niederkofler di(Bolzano) manca soltanto lae gliela assegno io. Il nero in psicologia simboleggia colpa e punizione. E Niederkofler mi evoca tutto ciò. Dal suo sito proclama: “Voglio ispirare il mondo con la scintilla della cucina etica, per cambiare il modo in cui mangiamo e viviamo”. Dunque la nostra cucina abituale è una cucina amorale, ma ci pensa lui a metterci in riga. Perché Niederkofler non è un cuoco: è un guru. Un maestro di vita. Un ispirato. Lui sa tutto, è tutto, anche un economista e un politico visto che il suo menù è “un manuale per ripensare lo sviluppo economico-sociale”. Dev’essere poi un grande mago siccome la ...