La gonna-asciugamano di Balenciaga da 700 euro è l’ultima tendenza | ecco la Towel Skirt | dal bagno alla passerella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Immaginate quanto tempo si risparmierebbe se, una volta usciti ddoccia, si fosse già subito pronti anche per uscire di casa. Ebbene, è finalmente possibile. O quasi. Sì, perché il gesto abituale di annodare l’in vita dopo la doccia è diventatodi moda grazie a. Il marchio di lusso ha trasformato proprio unnel capo iconico della sua collezione Resort 2024: si tratta della “”, laappunto, già disponibile per il pre-ordine al “modico” prezzo di 695. Si tratta delgeniale trovata del direttore creativo Demna Gvasalia, ampiamente noto per le sue provocazioni e le scelte di stile spesso ...