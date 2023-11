La Genea Lanzara si appresta a fare visita al Campus Italia

Leggi su anteprima24

Per la Salerno è tempo di rimboccarsi le maniche. Archiviata la gara interna contro il Chiaravalle, attuale terza forza del campionato, i salernitani sono chiamati ad un pronto riscatto, a partire già dal prossimo match di Sabato 18 Novembre, quando la squadra di coach Pasquale Maione affronterà, presso la Casa della Pallamano di Chieti, la giovanissima compagine del. Per i rossoblu un appuntamento coi due punti da non fallire, considerando che la classifica è ancora ferma dopo i due successi consecutivi nei primi due turni di campionato, cui hanno fatto seguito quattro sconfitte (tre di misura ed una sopraggiunta col punteggio finale di 30 – 34 proprio contro Chiaravalle). Il clima in casa salernitana è sereno, la squadra sta lavorando alacremente sotto le direttive del ...